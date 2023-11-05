الليلة.. شاهد نجم دلتا الملتهب يسطع بسماء مصر والوطن العربى

يسطع مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، النجم " دلتا الملتهب - Delta Cephei " أحد اشهر النجوم المتغيرة القيفاوية ضمن نجوم الملتهب فهذا النجم الخافت دقيق مثل الساعة حيث يزداد سطوعه إلى الضعف كل خمسه أيام ونصف ويمكن ملاحظة هذا التغير في اللمعان بواسطة العين المجردة أو المنظار ويمكن مقارنه ذلك التغير في اللمعان مع النجوم القريبة منه بسماء مصر و الوطن العربي.