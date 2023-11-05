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القاهرة الإخبارية: دخول نحو 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أمس

الأحد، 05 نوفمبر 2023 01:43 م
القاهرة الإخبارية: دخول نحو 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أمس معبر رفح
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بدخول نحو 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أمس.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت خلال الأيام الماضية مبادرة "من إنسان لإنسان"، لدعم أهالى فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات، والتجهيز للمرحلة الثانية من قوافل الإغاثة، حيث استقبلت مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس للمشاركة مع متطوعى المؤسسة فى عملية التعبئة والتجهيز للمساعدات، وذلك بهدف رفع التوعية لديهم حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادى فى دعمها على مر التاريخ.







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