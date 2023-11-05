اليوم السابع
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العرابى يدين التصريحات العنصرية لوزير التراث الإسرائيلى بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:11 م
العرابى يدين التصريحات العنصرية لوزير التراث الإسرائيلى بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير محمد العرابى
أ ش أ

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أدان رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، السفير محمد العرابى، اليوم /الأحد/، بأشد العبارات، التصريحات العنصرية والتحريضية الصادرة عن وزير التراث الإسرائيلى عميحاى إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.
 
وأكد العرابى، في بيان له اليوم، أن تلك التصريحات الاستفزازية تمثل خرقًا جديدًا من قبل دولة الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تعد تصعيدًا خطيرًا يضاف إلى جرائم الحرب التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة العزل الأبرياء.
 
ودعا رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك التصريحات والتصدي لها بقوة لما تمثله من خطورة على تشجيع خطاب الكراهية بالعالم، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بجانب ضرورة إلزام إسرائيل على وقف العدوان وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني.
 
وشدد وزير الخارجية الأسبق على حتمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للكارثة الإنسانية الذي يعيشها أهل غزة، وعدم عرقلة المساعدات الإغاثية واستهداف سيارات الإسعاف؛ للتخفيف من وطأة المعاناة والمحنة داخل القطاع.






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