اليوم السابع
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"الصحة" توجه رسالة عاجلة لكبار السن عن لقاح الإنفلونزا السنوى.. اعرفها

الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:48 م
"الصحة" توجه رسالة عاجلة لكبار السن عن لقاح الإنفلونزا السنوى.. اعرفها لقاح الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا السنوى هام لكبار السن لحمايتهم أثناء فصل الشتاء من الإصابة بعدوى الإنفلونزا، متابعة: "لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 
 
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 
 
2- كبار السن 
 
3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 
 
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 
 
5- العاملين بالمجال الطبى
 
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
 






وزارة الصحة

لقاح الانفلونزا

كبار السن

لقاحات الانفلونزا




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