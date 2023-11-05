اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 05:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا فى ديسمبر

الأحد، 05 نوفمبر 2023 05:02 م
السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا فى ديسمبر النفط
أ ش أ

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 أعلن مصدرٌ مسئول فى وزارة الطاقة السعودية، اليوم /الأحد/، استمرار المملكة فى الخفض التطوعى للنفط، البالغ مليون برميل يوميا، والذى بدأ تطبيقه فى شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة فى شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم، للنظر فى تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعى الذى سبق أن أعلنت عنه المملكة فى شهر أبريل 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).


وأكد المصدر أن هذا الخفض الإضافى يأتى لتعزيز الجهود الاحترازية التى تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

 

 







السعودية

خفض إنتاج النفط

اقتصاد

الطاقة السعودية




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