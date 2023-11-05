اليوم السابع
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السعودية: تصريحات الوزير الإسرائيلى تظهر تغلغل التطرف بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 04:48 م
السعودية: تصريحات الوزير الإسرائيلى تظهر تغلغل التطرف بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
كتب محمد جمال

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قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن عدم إقالة الوزير من الحكومة الإسرائيلية فورا والاكتفاء بتجميده قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.
 
وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.
 
وأضافت وزراة الخارجية السعودية، في بيان رسمي لها علي موقع “إكس”: "تلك التصريحات التي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".






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غزة

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