اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تدين تصريحات الوزير الإسرائيلى بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:31 م
السعودية تدين تصريحات الوزير الإسرائيلى بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة غزة
أ ش أ

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أدانت السعودية بأشد العبارات، اليوم الأحد، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير فى حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس ) - أن "السعودية تدين بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتى تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء فى الحكومة الإسرائيلية.. وأن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".

 







السعودية

غزة

اسرائيل

نتنياهو

فلسطين




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