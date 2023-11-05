اليوم السابع
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الرئيس السيسى لرئيسة المفوضية الأوروبية: الجهود الإغاثية فى غزة ليست بديلاً عن الوقف الفوري لإطلاق النار.. إنفوجراف

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:35 م
الرئيس السيسى لرئيسة المفوضية الأوروبية: الجهود الإغاثية فى غزة ليست بديلاً عن الوقف الفوري لإطلاق النار.. إنفوجراف الإنفوجراف

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة المفوضية الأوروبية

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الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع

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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة وتسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع

الرئيس أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

شدد على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعى

أكد رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر

أكد ضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين

 







الرئيس السيسى

مصر

غزة

فلسطين

إسرائيل

أورسولا فون ديرلاين

رئيسة المفوضية الأوروبية




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