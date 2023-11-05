اليوم السابع
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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:31 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بــ (شراء العقارات وسيارة).
 
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (35 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 






غسل الاموال

قضايا غسل الاموال

الداخلية




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