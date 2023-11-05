اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 05:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأردنية تدين تصريحات وزير إسرائيلى حول إلقاء قنبلة نووية على غزة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 04:33 م
الخارجية الأردنية تدين تصريحات وزير إسرائيلى حول إلقاء قنبلة نووية على غزة أيمن الصفدى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
 
وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولى العمل فوراً على التصدى له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى.






غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

قنبلة نووية

قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة