الاستخبارات العراقية: اعتقال أحد إرهابيي داعش وضبط 110 صواعق تفجير بالأنبار

ا ش ا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، اعتقال أحد إرهابيي تنظيم داعش وضبط 110 صواعق تفجير في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم، تمكنت القوات من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في قضاء الرمادي، والذي كان يعمل مع تنظيم داعش الإرهابي، وتم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليا.

وأشارت إلى أن قوات الاستخبارات العسكرية لشعبة الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين، قامت بضبط 110 صواعق تفجير تابعة إلى داعش في منطقة النعيمية، وقد تكفلت قوات الجهد الهندسي بتدميرها موقعيا.