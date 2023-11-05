اعترافات مستريح القاهرة: أوهمت الضحايا بالاستثمار في المستلزمات الطبية

كتب سليم على

أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة، تفيد قيامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تحصل على أموال حصيلة ممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.