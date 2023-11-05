اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

واستوليت على 3 ملايين جنيه..

اعترافات مستريح القاهرة: أوهمت الضحايا بالاستثمار في المستلزمات الطبية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:00 ص
اعترافات مستريح القاهرة: أوهمت الضحايا بالاستثمار في المستلزمات الطبية أموال- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة، تفيد قيامه بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم تحصل على أموال حصيلة ممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 






نصب

جرائم نصب

عقوبة النصب

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة