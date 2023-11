إغلاق مطار ألمانى بعد اقتحام مسلح.. والشرطة تتحدث عن رهائن

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن مسلحا قاد سيارة عبر حاجز ودخل إلى مطار هامبورج مساء السبت وأطلق النار من سلاحه مرتين في الهواء.

وذكرت الشرطة أن أحدا لم يصب على ما يبدو، لكن المطار أعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط.

#BREAKING: Gunman enters tarmac with his car at the Hamburg Airport in Germany. Fires in the air and sets fire around before parking his car underneath an aircraft. Takeoff and landings suspended at the airport. Standoff with the gunman ongoing. Unconfirmed reports of hostages. pic.twitter.com/PAblWfdIzu