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إصابة 12 شخصًا إثر تصادمين فى منشأة القناطر والطريق السياحى بالجيزة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:15 م
إصابة 12 شخصًا إثر تصادمين فى منشأة القناطر والطريق السياحى بالجيزة حادث-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منشأة القناطر ونقلوا إلى المستشفى.
 
 
وبعد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى منشأة القناطر، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق وإصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
وأصيب 4 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى ونقلوا إلى المستشفى.
 
 
وبعد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى الطريق السياحى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق وإصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 






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