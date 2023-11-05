اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تستهدف سيارتى إسعاف فى جنوب لبنان وإصابة 4 مسعفين

الأحد، 05 نوفمبر 2023 10:23 ص
إسرائيل تستهدف سيارتى إسعاف فى جنوب لبنان وإصابة 4 مسعفين الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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استهدفت مسيّرة إسرائيلية، الأحد، سيارتى إسعاف، بأطراف بلدة "طير حرفا" فى جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة 4 مسعفين بجروح.

ودوت صافرات الإنذار، الأحد، فى شمال إسرائيل، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الجيش الإسرائيلى قصف مجددًا بلدات حدودية بجنوب البلاد.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن من بين البلدات "علما الشعب" والناقورة واللبونة، مشيرة إلى أن أجواء مدينة صور شهدت تحليقًا مكثفًا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي.

كما طال القصف الإسرائيلى، بلدات مروحين والضهيرة وتلبسين.







لبنان

اسرائيل

الجيش الإسرائيلي

الناقورة




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