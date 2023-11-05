إسرائيل تذبح الأطفال.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أبرزها إسرائيل تذبح الأطفال.

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تشغيل المونوريل تجريبيا على هامش المعرض الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية.. مدبولى ينوب عن الرئيس فى الافتتاح بمشاركة 350 شركة من 50 دولة.. وبدء عمل مصنع الفلنكات الخرسانية ومركز السيطرة والتحكم لخط بـ «بنى سويف - أسيوط» من برج المنيا

إعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة برموزهم الانتخابية الخميس المقبل.. «الوطنية الانتخابات»: بدء الحملات الانتخابية للمرشحين فور إعلان القائمة ولمدة شهر.. وسقف الدعاية 20 مليون جنيه للجولة الأولى ولجان لرصد المخالفات



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