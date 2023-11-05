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إسرائيل تذبح الأطفال.. غدا فى اليوم السابع

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:00 م
إسرائيل تذبح الأطفال.. غدا فى اليوم السابع عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الإثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أبرزها إسرائيل تذبح الأطفال.

 

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