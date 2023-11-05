أوبزرفر: أمريكا ترفض دعوات العرب بمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الولايات المتحدة دفعت ضد دعوات الدول العربية بشأن وقف إطلاق فى غزة، وطالبت بوقف مؤقت للقتال وسط غضب عالمي متزايد بشأن ارتفاع عدد الشهداء بين المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وحث أمس السبت العديد من وزراء خارجية الشرق الأوسط الولايات المتحدة على إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

غير أن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين رفض الفكرة قائلا إن مثل هذا الوقف لن يفيد سوى الفصائل، مما يسمح لها بإعادة تجميع صفوفها والهجوم مرة أخرى.

وجاءت المشاحنات الدبلوماسية مع دخول الصراع أسبوعه الخامس، مع تقارير تفيد بمقتل أكثر من 30 شخصا في غارة على مخيم للاجئين في وسط غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أول من نشر تقريرا عن القصف الذي استهدف مخيم المغازي للاجئين في غزة في وقت متأخر من مساء السبت. وقالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل هاجمت المخيم، مضيفة أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يبحث فيما إذا كانت قوات الدفاع الإسرائيلية تعمل في المنطقة وقت التفجير.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أبلغ الفلسطينيون عن غارة إسرائيلية قاتلة على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في شمال غزة وكانت تستخدم كملجأ.

وقال شهود إن الغارة أصابت مدرسة الفاخورة في جباليا، حيث يعيش آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وقال محمد أبو سلمية، المسؤول بوزارة الصحة في غزة، إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات.