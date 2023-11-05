أكثر من 100 ألف كندى يوقعون على عريضة برلمانية للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

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وقع أكثر من 100 ألف كندى على عريضة برلمانية تطالب رئيس وزراء كندا جستن ترودو بالدعوة إلى وقف القصف على غزة والتى أودت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء.

وحظيت العريضة التى بدأتها مايفا جودرولت فالينتى من مونتريال، بدعم أكثر من 123 ألف كندى بحلول يوم أمس الرابع من نوفمبر، وأدرجت "إنشاء ممر إنساني" كأحد أهم مطالبها.



ويصر النداء على أن الحكومة الكندية تفى بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنسانى الدولى بينما تتخذ جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم من خلال حماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وبعد فتح باب التوقيع يوم 24 أكتوبر، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى بتداول العريضة على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث حث الكنديون على إنهاء الكارثة الإنسانية وجرائم الحرب فى غزة.