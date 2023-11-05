أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 5-11-2023.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمشروعات الصناعية الهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، وكونتكت المالية القابضة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، ودلتا للطباعة والتغليف، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.05%، والعرب على 8.2%، واستحوذت المؤسسات على 15.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 58.3 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 865.2 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.

وصعدت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 21.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.237 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.61%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.14%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 48.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.74%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 24.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.268 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 150.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.90%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 23.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 52.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.991 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.03%.