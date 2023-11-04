اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 05:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

6 حشرات تُصيب الحيوانات "البق" ليس منهم.. تفاصيل

السبت، 04 نوفمبر 2023 05:00 ص
6 حشرات تُصيب الحيوانات "البق" ليس منهم.. تفاصيل البق - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد البندارى، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إن الحشرات التي تُصيب الحيوانات مختلفة تماما عن التي يعانى منها الإنسان مثل "بق الفراش" المنتشر خلال هذه الأيام في عدة دول، موضحا أن الحشرات الخاصة بالحيوانات هي:
1- القراد يصيب الكثير من فصائل الحيوانات، إلا أن أكثرهم انتشارا هو الكلاب. 
2- القمل، يأتي للجاموس.
3- ذبابة الخيل، تصيب الخيول.
4- الجرب يُصيب جميع الحيوانات على رأسها الأرانب، والإبل، وخطورة هذا النوع أنه ينتقل بسرعة وسهولة للإنسان بمجرد لمسه للأرنب أو الإبل الحاملة له.
5- بعض الفطريات تُصيب الإبل والبقر.
6- البراغيث، تصيب القطط والغنم.
 
وأوضح البندارى، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن مواد مكافحة كل تلك الحشرات موجودة منها أنواع آمنة وأخرى خطرة، مشيرا إلى أن إصابة الحيوانات بالبق صعب نظرا لأن ظهوره سيرتبط بوجود حيوان داخل غرفة مغلقة لا يوجد منافذ للتهوية بها.
 
يذكر أن بق الفراش هى حشرات صغيرة بدون أجنحة وتختبئ فى شقوق وطيّات المراتب وفى أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران، وتختبئ أيضًا هذه الحشرة فى بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش.
 
وكانت قد أكدت وزارة الصحة أنها تتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش فى بعض الدول، مشيرة إلى أنه قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفى المناطق الأخرى، موضحه أنه لا ُيعرف عن بق الفراش أنه ينقل حالات عدوى إلى البشر وتظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانًا خلال فترة تترواح بين بضعة ساعات إلى 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ.
 
 






بق الفراش

نقابة البيطريين

البق

حشرات تصيب الحيوانات

الجرب

البراغيث



الموضوعات المتعلقة

7 طرق للوقاية من بق الفراش.. افحص أحذيتك وملابسك واستخدم المطهرات

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:00 م

الصحة: بق الفراش لا ينقل عدوى للبشر وتظهر علامات لدغاته على الجلد

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:47 م

البداية كانت بق الفراش.. الجفاف يتسبب فى غزو الجراد لمنازل وشوارع مدريد

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:18 ص

زيادة انتشار "بق الفراش" في إسبانيا بنسبة 71% العام الجارى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:32 ص

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. واشنطن تطرد اثنين من دبلوماسيى السفارة الروسية.. تدابير وقائية بتونس والجزائر تفاديا لانتشار "بق الفراش".. نزوح 43.1 مليون طفل بسبب كوارث الطقس على مدى 6 سنوات

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:00 ص

تونس تعلن مجموعة من التدابير الوقائية تفاديا لانتشار "بق الفراش"

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة