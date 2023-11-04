6 حشرات تُصيب الحيوانات "البق" ليس منهم.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد البندارى، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إن الحشرات التي تُصيب الحيوانات مختلفة تماما عن التي يعانى منها الإنسان مثل " بق الفراش " المنتشر خلال هذه الأيام في عدة دول، موضحا أن الحشرات الخاصة بالحيوانات هي:

1- القراد يصيب الكثير من فصائل الحيوانات، إلا أن أكثرهم انتشارا هو الكلاب.

2- القمل، يأتي للجاموس.

3- ذبابة الخيل، تصيب الخيول.

4- الجرب يُصيب جميع الحيوانات على رأسها الأرانب، والإبل، وخطورة هذا النوع أنه ينتقل بسرعة وسهولة للإنسان بمجرد لمسه للأرنب أو الإبل الحاملة له.

5- بعض الفطريات تُصيب الإبل والبقر.

6- البراغيث، تصيب القطط والغنم.

وأوضح البندارى، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن مواد مكافحة كل تلك الحشرات موجودة منها أنواع آمنة وأخرى خطرة، مشيرا إلى أن إصابة الحيوانات بالبق صعب نظرا لأن ظهوره سيرتبط بوجود حيوان داخل غرفة مغلقة لا يوجد منافذ للتهوية بها.

يذكر أن بق الفراش هى حشرات صغيرة بدون أجنحة وتختبئ فى شقوق وطيّات المراتب وفى أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران، وتختبئ أيضًا هذه الحشرة فى بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش.

وكانت قد أكدت وزارة الصحة أنها تتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش فى بعض الدول، مشيرة إلى أنه قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفى المناطق الأخرى، موضحه أنه لا ُيعرف عن بق الفراش أنه ينقل حالات عدوى إلى البشر وتظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانًا خلال فترة تترواح بين بضعة ساعات إلى 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ.