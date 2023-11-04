وظائف.. الهيئات القضائية الثلاث تعلن عن تعينات جديدة لخريجى كليات القانون دفعة 2023

كتب - أحمد عبد الهادى

اعلنت الهيئات القضائية الثلاثة، "مجلس الدولة- هيئة قضايا الدولة- النيابة الادارية" ، عن مسابقات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد ومعاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق وشريعة وقانون وشرطة من دفعات العام الجارى 2023.

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن فتح باب قبول دفعة تعينات جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، للذكور والإناث دفعة 2023، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من يوم 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، وتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.