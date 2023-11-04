وظائف.. الهيئات القضائية الثلاث تعلن عن تعينات جديدة لخريجى كليات القانون دفعة 2023

اعلنت الهيئات القضائية الثلاثة، "مجلس الدولة- هيئة قضايا الدولة- النيابة الادارية" ، عن مسابقات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد ومعاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق وشريعة وقانون وشرطة من دفعات العام الجارى 2023.
أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن فتح باب قبول دفعة تعينات جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، للذكور والإناث دفعة 2023، وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من يوم 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.
وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، وتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.
وفي أكتوبر الماضى أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 من الذكور والإناث، لشغل وظيفة مندوب مساعد، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة.
وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023، مع توافر الشروط التالية للتقديم للوظيفة:-
1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
2- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
3- يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.
وأعلن مجلس الدولة، مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وليبدأ سحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.
تقدم المستندات مستوفاة خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023، ويراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة، وسداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
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