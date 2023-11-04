اليوم السابع
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السبت، 04 نوفمبر 2023 11:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية تونس يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولى بصورة عاجلة لوقف العدوان على غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:03 م
وزير خارجية تونس يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولى بصورة عاجلة لوقف العدوان على غزة نبيل عمّار
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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ضرورة تحرّك المجتمع الدولى بصورة عاجلة لوقف إطلاق النار وفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالى قطاع غزة، والعمل الفورى على تمكين الشعب الفلسطينى من استرجاع حقوقه المشروعة.

كما أكد الوزير التونسى - خلال افتتاحه الدورة الرابعة والأربعين للندوة الوزارية للفرنكوفونية التى انعقدت اليوم فى الكاميرون، تحت شعار: "الحوكمة الرشيدة: ضمانة للاستقرار السياسى والاقتصادى والثقافى للمواطنين الفرنكوفونيين" - موقف بلاده الثابت اتجاه القضية الفلسطينية العادلة ودعم تونس اللا محدود للشعب الفلسطينى الشقيق وإدانتها المطلقة لما يتعرّض له من إعتداءات.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان اليوم /السبت/ - أن الوزير حث المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على لعب دور أكثر حيوية وتوظيف ثقلها الدبلوماسى لوقف الإعتداءات المتواصلة؛ وذلك تناسقا مع المبادئ المؤسسة لهذه المنظمة التى جعلت من قيم التعلّق بالسلم والدفاع عن حقوق الانسان ونشر التسامح والتضامن والعيش المشترك ثوابت لا محيد عنها وبوصلة تحرّكاتها.

 

 







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