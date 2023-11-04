وزير خارجية النمسا: الحكومات الأوروبية قد تنهار بسبب قضية الهجرة

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حذر وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم السبت، من أن الحكومات الأوروبية قد تنهار بسبب قضية الهجرة، مشيرا إلى أن هناك شيئا واحدا واضحا وهو أن ضغط الهجرة لن ينخفض في السنوات القليلة المقبلة.

وقال شالينبرج - في تصريحات صحفية - إن قضية الترحيل هي نقطة الضعف في نظام اللجوء والهجرة برمته؛ حيث لا يتم ترحيل الأعداد المناسبة علاوة على الإجراءات المعقدة.

وأضاف "إنه إذا لم نتمكن من ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة في الاتحاد الأوروبي فسيتم تحويل النظام إلى حالة عبثية"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسئولية ممارسة المزيد من الضغوط على بلدان المنشأ.. قائلا: "علينا أن نتعلم كيفية استخدام أدواتنا في النهاية".

ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة للدول التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة عودة المهاجرين؛ فإنه يجب الضغط عليهم من خلال ملف منع تسهيل التأشيرات وخفض المساعدات التنموية، وقبل ذلك هناك حاجة إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.