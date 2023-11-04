اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية الأردن ونظيرته اليابانية يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:25 م
وزير خارجية الأردن ونظيرته اليابانية يبحثان التطورات الخطيرة في غزة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي
أ ش أ

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ايمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، مباحثات موسعة حول التطورات الخطيرة فيغزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لوقف هذه الحرب المستعرة على القطاع، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت، الجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والبناء على مخرجات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

 







وزير خارجية الأردن

الأردن

اليابان

غزة




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