وزير العدل لأسر قضايا الدولة الجدد: الرئيس السيسي صاحب الفضل فى إعادة الحقوق لأصحابها

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال لقائه بأسر أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بمقر العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الفضل فى تعيين أبنائهم وإعادة الحقوق لأصحابها بعد أن تظلموا على نتيجة دفعتى 2013 و2014.

والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أنه في عهد الرئيس لايُظلَم أحد موجهين الشكر له لاعادة الحقوق لأبنائهم.

وأدى أعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة اليمين القانونية اليوم السبت أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن هذه هي أول مرة يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.

وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة و الهيئة.