وزير الخارجية: أحداث القتل المؤسفة فى غزة لا يمكن تبريرها

كتب أحمد عبد الرحمن

قدم السفير سامح شكري وزير الخارجية، الشكر لنظيره الأردني أيمن الصفدي، والوزراء في الاجتماع الذي استهدف بحث التطورات في غزة، وأتاح للدول العربية المشاركة الإعراب عن رؤية وموقف موحد إزاء هذه الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة،: حرصت خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب، في العامل مع الأزمة وأكدت على ضرورة مراعاة عنصر الوقت والعامل مع مستجدياتها المتسارعة.

وشدد على أن أحداث القتل المؤسفة التي تحدث في غزة لا يمكن تبريرها، وأننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي للدفاع عن النفس.