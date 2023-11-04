وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

كتب زكى القاضى

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ( مصنع 300 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك فى إطار حرصه على التواجد بشكل مباشر بالشركات والوحدات التابعة للإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية .

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الزيارة التفقدية بعقد اجتماع مع المهندس خالد زكى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات ، حيث قام رئيس الشركة بإجراء عرض تقديمي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، كما تم إستعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء، وخلال الإجتماع اشار الوزير " محمد صلاح " إلى أن الشركة ( م /300 الحربى ) تعد من أحدث الشركات التابعة للوزارة ويعتمد العمل بها على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها فى عالم الصناعة ، مضيفاً أن الشركة تضم أربع مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة، مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل) ، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقميCNC والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت) ، كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi-Spindle والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرةِ أضعاف الماكينات العادية ، وتضم أيضاً عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة والمعدات من كبرى الشركات العالمية والتي يتم إستخدامها لعمل القياسات والتحاليل اللازمة علي جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية، كما تم تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة علي أحد خطوط الإنتاج بالشركة .

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة شملت المرور على عدد من خطوط الإنتاج ، وحرص سيادته خلال الجولة على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم، وأوضح الوزير "محمد صلاح" لهم أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعرفة من أجل رفعة شأن الشركة .