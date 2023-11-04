وزير إعلام لبنان: بعثتنا بالأمم المتحدة شددت على تعمد إسرائيل استهداف الطواقم الصحفية

إيمان حنا

كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بلبنان زياد المكاري عبر منصة "أكس": "وجهت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة خطابين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تولك والمقررة الخاصة لحماية حق الرأي والتعبير إيران خان بشأن قضية استشهاد المصور الصحفي عصام العبدالله وإصابة صحفيين آخرين على الحدود الجنوبية للبنان.

أضاف: "شددت البعثة على أن استهداف إسرائيل للطواقم الصحفية كان عملا متعمدا، ويخلو من أي مبرر عسكرى، مطالبة بضرورة تسليط الضوء على محاسبة المرتكبين".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت مؤخرا مجموعة من الصحفيين بقذيفة في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور ووقوع 3 إصابات، من بينهم مصور وكالة رويترز عصام عبدالله أثناء تغطيته تطورات الوضع في جنوب لبنان.