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وزيرة الصحة الفلسطينية: كل الشكر للرئيس السيسي على دعم ومساندة شعب غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 03:58 م
وزيرة الصحة الفلسطينية: كل الشكر للرئيس السيسي على دعم ومساندة شعب غزة وزيرة الصحة الفلسطينية
كتب محمد عبد العظيم

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قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية لقناة القاهرة الإخبارية، كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة في مساعدة سكان قطاع غزة. 
 
وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: "الأطقم الطبية تواصل العمل في مستشفيات شمال القطاع.. ولن ننصاع لمحاولات إسرائيل تهجيرنا قسريا". 
 
وتابعت: "مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الوسائل والمستلزمات الطبية.. وإسرائيل تواصل عمليات إجرامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.. ونواصل التنسيق مع الجانب المصري لنقل جرحى القطاع لمصر.. وإسرائيل لا توفر ممرات آمنة لذلك".






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