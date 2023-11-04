اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 02:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط 10 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية"

السبت، 04 نوفمبر 2023 01:00 ص
هبوط 10 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 12.4%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.7%، يليه قطاع العقارات بنسبة 5.2%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.2%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.2%.
 
وهبطت قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.6%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.
 
فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، وصعدت قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.1%، على الترتيب.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 22639.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4412.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6581.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 27738.16 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 53.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.535 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.102 تريليون جنيه إلى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.8%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 303.4 مليار جنيه إلى 305.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.
 






قطاعات البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة