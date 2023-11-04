نقابة المهندسين بالسويس تنظم حملة للتبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

نظمت نقابة المهندسين بمحافظة السويس، اليوم السبت، في مقر النقابة، حملة للتبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة بدولة فلسطين بالتعاون مع المركز الإقليمي للدم تحت عنوان "نفديكم بدمنا".

جاء ذلك بحضور المهندس حافظ عوض نقيب مهندسي السويس والمهندس محمد مصطفى أمين عام النقابة، والمهندس عبد العزيز عاطف، رئيس لجنة الشباب بالمهندسين، والمهندس محمد عبد السلام الشاذلى رئيس لجنة الرعاية الصحية .

وشهدت الحملة إقبالا من مهندسي السويس منذ بدء فتح باب الحملة فى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم حتى عصرا اليوم .

واستقبل فريق التبرع برئاسة الدكتور وائل الشرقاوي، ببنك الدم المهندسين بإشراف الدكتورة هبة سعيد نائب مدير المركز ورئيس قسم التبرع بالمركز، وبدأ أعضاء الفريق بإجراء فحص مبدئي لنسبة الهيموجلوبين في الدم، وسؤال المتبرع إذا ما كان يعاني أي أمراض مزمنة تحول بينه وبين التبرع، أو خضع لعملية جراحية أو إجراء في الأسنان خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس حافظ عوض، إن التبرع بالدم يعتبر أقل إسهام من نقابة المهندسين تقوم به بالتضامن مع أهل غزة مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم أهالي فلسطين وإدخال المساعدات لأهالينا وتأكيده على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن الحملة لم تقتصر على تبرع المهندسين فقط، بل ممتدة لتشمل جميع المتبرعين من المواطنين.