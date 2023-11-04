نقابة المحررين بلبنان تدعو لتحرك فورى لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الصحفيين

إيمان حنا

دعت نقابة محررى الصحافة اللبنانية، اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى تحرك فوري وفاعل من أجل وقف المجزرة الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي أصبح واضحا أن هدفها الاساسي التعتيم على الجرائم الإسرائيلية بحق غزة وشعبها". وفق موقع لبنان 24.

وتوجهت النقابة، "بخالص العزاء إلى عائلات الشهداء الصحفيين، وإلى الأسرة الصحفية والاعلامية عامة، وعلى رأسها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وترجو العلي القدير اأن تكون شهادة الزملاء قربانا لخلاص الشعب الفلسطيني من معاناته المزمنة".

جاء ذلك عقب تلقيها النبأ الصاعق من غزة، عن استشهاد 46 صحفيا فلسطينيا نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضى.