ندوة توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لطلبة المعاهد الأزهرية ببنى سويف

نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ندوة توعوية وورش رسم وألعاب تفاعلية لطلبة معهد بني سليمان الابتدائي والإعدادي بشرق النيل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفي إطار التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية.

تناولت الندوة بعض المحاور الأساسية وهي "حصة مصر من نهر النيل - طرق ترشيد المياه والضرورة الملحة لذلك - كيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى - كيفية تحميل تطبيق 125 من الهاتف المحمول وطريقه استخدامه - التعريف بالقطع الموفرة لإستهلاك المياه والتي توفر من 48 إلى 60% من استهلاك المياه".