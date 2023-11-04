اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلى فى بلدة بالضفة الغربية

السبت، 04 نوفمبر 2023 08:00 ص
مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلى فى بلدة بالضفة الغربية اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية - أرشيفية
وكالات

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شهدت بلدة فقوعة شمال شرق جنين في الضفة الغربية اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 142.

وكان 8 فلسطينين قد قتلوا الجمعة خلال اقتحامات نفّذتها القوات الإسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية، حيث قتل 4 فلسطينيين، بمخيم الفوار قتل فلسطينيان، بمخيم قلنديا قتل فلسطيني، وفي نابلس قتل فلسطيني واحد متأثرا بجروحه، ما يرفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر إلى 142.

ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تجريف واسعة في جنين، وألقت منشورات حذرت فيها المواطنين من التعاون مع حركة "حماس".

إلى ذلك وفي الأول من نوفمبر الجاري، وصفت الولايات المتحدة، العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين "حماس" وإسرائيل بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير" وحثت إسرائيل على ضبطهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية "مزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه، بالطبع، مضرا للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية".

 







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