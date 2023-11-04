مطار العريش يستقبل 73 طائرة نقل مساعدات ومواد إغاثية عاجلة لغزة

العريش ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوى 73 طائرة شحن، نقلت 1700 طن مساعدات إغاثية متنوعة لصالح قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى صباح اليوم السبت 4 نوفمبر.

وأوضح بيان غرفة عمليات المتابعة بمحافظة شمال سيناء، أن آخر شحنات تم استقبالها أمس، وصلت على متن طائرة قادمة من إنجلترا نقلت 13 طنا وطائرة قادمة من الكويت بشحنة 5 أطنان مواد غذائية، وطائرتان قادمتان من روسيا بشحنة 28 طنا.

ووصلت أولى الطائرات من الأردن يوم 12 أكتوبر الماضى، والمساعدات عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء، حيث جرى تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، والطائرات كان فى استقبالها الهلال الأحمر المصرى، وعدد من سفراء الدول فى القاهرة.

وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التى وصلت لمطار العريش قادمة من: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، اطباء بلا حدود، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا،و كولومبيا، بلجيكا، وفرنسا، ايطاليا، الدنمارك.