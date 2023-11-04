اليوم السابع
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مصر تواصل دعم غزة.. قدمت 5900 طن مساعدات من إجمالى 7 آلاف و94 طنا (إنفوجراف)

السبت، 04 نوفمبر 2023 05:06 م
مصر تواصل دعم غزة.. قدمت 5900 طن مساعدات من إجمالى 7 آلاف و94 طنا (إنفوجراف) مصر تواصل دعم غزة
محمد صبحى

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تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة نحو إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بفلسطين بعد تعرضه للقصف المتواصل من الكيان الصهيوني، وما أسفر ذلك عن تدهور كبير فى المياه والأدوية والمستلزمات الطبية والطعام.
 
مصر تواصل دعم قطاع غزة
مصر تواصل دعم قطاع غزة
 
ونجحت جهود الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ومؤسسة حياة كريمة وعدد من البرامج العالمية منها برنامج الصحة العالمية والأنروا و26 دولة فى توفير مساعدات بإجمالى 7 آلاف و94 طنا .
 
ونجحت مصر فى تقديم حوالى 5900 طن من مصر، وتم تسليم ما يزيد عن 6 آلاف طنا لقطاع غزة، إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع 374 شاحنة تتضمن 1496 طن أدوية و1393 أغذية و 2059 مياة ، و320 طن ملابس ومواد أخري، 32 طن خيام .
 

فيما تستعد حوالى 1000 شاحنة للدخول إلى قطاع غزة سيدخلون على عدة مراحمصر تواصل دعم غزة







غزة

المساعدات الانسانية

فلسطين

الهلال الأحمر المصرى




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