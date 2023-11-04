محافظ كفر الشيخ يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء البرلس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إكليلا من الزهور على النصب التكاري لشهداء البرلس، وفقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء احتفالا بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذكرى ال67 لمعركة البرلس البحرية، بحضور وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومدير أمن كفر الشيخ، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

واكتفى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اختصار الاحتفال على وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وقراءة الفاتحة، نظراً لما تشهده غزه من اعتداءات من اسرائيل على الفلسطينين، مهنئا أبناء المحافظة بالعيد القومي، داعيا الله أن يرحم الشهداء الفلسطينيين.

يرجع احتفال محافظة كفرالشيخ بعيدها القومي، في الرابع من نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي، وهذه الذكرى تكشف ذكرى بطولية لقواتنا المسلحة المصرية، بعد معركة بحرية حاسمة في مياه البحر المتوسط، أمام شاطئ بحيرة البرلس، عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.

واقتربت البارجة "جان بارت" من السواحل المصرية وأطلقت القذائف نحو شواطئ البرلس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لكن البحرية المصرية لم تقف صامدة أمام قذائف العدو، حيث خرجت ثلاثة زوارق محملة بطوربيدات للهجوم على السفينة الفرنسية العملاقة، وتطلق ستارا من الدخان ثم تطلق طوربيداتها نحو العدو.

ويقوم الضابط البحري السوري "جول جمال" بعملية فدائية بزورقه فى البارجة الفرنسية "جان بارت" ذات الرادار غير المسبوق لتشتعل بها النيران ويحقق دمارا كبيرا بها ويخرجها من الخدمة، ويصبح يوم 4 نوفمبر هو العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ.

وكان أبطال المعركة من رجال البحرية المصرية هم: "جلال الدين الدسوقي، وإسماعيل عبد الرحمن فهمى،بحى إبراهيم نصير، محمد البيومي محمد زكى من القاهرة، وعلى صالح، ومحمد رفعت، وإبراهيم الهندي من الإسكندرية، و مختار محمد فهيم الجندي من دمياط، وجول جمال، سوري الجنسية من اللاذقية، وجمال رزق الله من المنصورة".

وكرمت الدولة هؤلاء الأبطال فسميت بأسمائهم على بعض الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات، ولذلك أصبح 4 نوفمبر هو العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ وهو يوم خالد في تاريخ محافظة كفر الشيخ ومصر والبحرية المصرية والقوات المسلحة.



محافظ كفر الشبخ يقرأ الفاتحه على أرواح الشهداء