محافظ كفر الشيخ: الغلق والغرامة لمن يقوم باستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بتحرير محاضر الغلق الإدارى والغرامة، لمن يقوم بغسيل السيارات باستخدام مياه الشرب، أو رش المياه على الطريق العام، من أصحاب المحال ومعارض السيارات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ ما يلزم من إجراءات الغلق الإدارى والغرامة حيال أصحاب المحال ومعارض السيارات بطريق "كفر الشيخ- المحلة الكبرى" لقيامهم بغسيل السيارات بالمعارض وحرم الطريق العام مما يتسبب فى إهدار مياه الشرب من ناحية و إتلاف الأسفلت من ناحية آخرى، مما يؤدى إلى إهدار المال العام والتأثير سلباً على حق المارة وسير السيارات على طريق "كفر الشيخ-المحلة الكبرى" الذى يعد أهم شرايين التنمية بمحافظة كفرالشيخ، وربطها بالمحافظات المجاورة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بتعميم ذلك على مستوى المحافظة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب للمرور وضبط من يقوم باستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع وغسيل السيارات أو خلافه، وأنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، وأنه تم تخصيص رقم 125 الخط الساخن وذلك لتلقي الشكاوى من المواطنين للإبلاغ على من يقوم باستخدام المياه فى رش الشوارع وذلك، حفاظا على مياه الشرب وعدم إهدارها.