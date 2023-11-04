اليوم السابع
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عقب زيارته لعيادات التأمين الصحى..

محافظ قنا يوجه بسرعة التعاقد مع صيادلة للتيسير على المرضى.. اعرف التفاصيل

السبت، 04 نوفمبر 2023 04:38 م
محافظ قنا يوجه بسرعة التعاقد مع صيادلة للتيسير على المرضى.. اعرف التفاصيل محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا عاجلًا، لبحث توفير عدد من الصيادلة للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بقنا، للتيسر على المرضى فى صرف الأدوية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بجنوب الصعيد.

 

ووجه محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة بقنا سرعه توفير عدد من الصيادلة للعمل بعيادات التأمين الصحى بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحى والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير التخصصات الطبية التى يحتاجها المرضى والتيسير عليهم، لافتاً إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام.

 

يذكر أنه أثناء تفقد محافظ قنا لسير العمل بعيادة سيدى عبدالرحيم الشاملة اشتكى عدد من المواطنين من التأخير فى صرف الأدوية بسبب العجر فى عدد الصيادلة، وعلى الفور عقد محافظ قنا اجتماعا عاجلا وجه خلاله سرعه التنسيق والتعاقد مع عدد من الصيادلة للتيسير على المرضى فى صرف الأدوية.







تعاقد صيادلة

عيادة التأمين الصحي

محافظ قنا

اجتماع محافظ قنا

عيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة

اللواء أشرف الداودي

عيادات التأمين الصحي

التأمين الصحي




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