محافظ قنا: إجراءات صارمة بملف التعديات للحفاظ على الأراضى الزراعية

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ علي الأراضي الزراعية، بحضور المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أبو القاسم محمود علي مدير عام الشئون الزراعية، وأحمد سيد محمد، مدير حماية الأراضي.

شدد محافظ قنا خلال الإجتماع، علي مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية على نفقه المواطن المخالف.

وأكد محافظ قنا، أهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.