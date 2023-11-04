اليوم السابع
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السبت، 04 نوفمبر 2023 11:55 ص
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محافظ أسيوط يؤكد مواصلة تركيب الإنترلوك بشوارع ديروط وفقا لخطة التطوير

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:52 ص
محافظ أسيوط يؤكد مواصلة تركيب الإنترلوك بشوارع ديروط وفقا لخطة التطوير تركيب الانترلوك بشوارع ديروط
أسيوط - هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء ضمن خطة التطوير والتجميل، في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .
 
ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في اسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واضفاء شكل جمالي مشيراً إلى استمرار تركيب الانترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بشوارع ديروط والتي يصعب رصفها وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة.
 
وأوضح محافظ أسيوط، أنه جاري استكمال أعمال تركيب الإنترلوك ضمن أعمال التطوير والتجميل بشوارع (إبراهيم أبو العيون ، وصديق رضوان، وخالد بن الوليد) عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية وذلك بمتابعة وإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ،والدكتور حسام عبد الناصر يوسف ،وحسام مندي نائبي رئيس مركز ومدينة ديروط ونصر الدين ناجي مدير الاشغالات وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي ومسئولي شركات المرافق "مياه شرب وصرف صحي والغاز واتصالات وانترنت"، وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ على المظهر الجمالي مشيراً إلى ضرورة المتابعة والمرور الدوري والمستمر لمراحل التنفيذ حتى الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً.
 
 
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اخبار محافظ أسيوط




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