اليوم السابع
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مجلس الوزراء التونسى يوافق على مشروع الربط الكهربائى مع إيطاليا

السبت، 04 نوفمبر 2023 12:03 ص
مجلس الوزراء التونسى يوافق على مشروع الربط الكهربائى مع إيطاليا أحمد الحشانى رئيس وزراء تونس
أ ش أ

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 وافق مجلس الوزراء التونسى، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة فى يوليو الماضى بين تونس والبنك الدولى للإنشاء والتعمير لمنح الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرضا للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة

وذكر مجلس الوزراء التونسى -فى بيان- أن المجلس وافق على عدة مشروعات قوانين ذات طابع اقتصادى واجتماعي؛ ومنها ما يخص الموافقة على عقد التمويل المبرم بين تونس والبنك الأوروبى للاستثمار للمساهمة فى تمويل برنامج خاصة بالمؤسّسات التربوية.


وأبدى المجلس موافقته، أيضا، على مشروع قانون بالموافقة على تطوير العلاقات بين تونس وكوريا.







تونس

أحمد الحشانى

إيطاليا

الوزراء التونسى

الربط الكهربائى




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