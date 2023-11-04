ضبط تلاعب فى الأسعار بـ39 منشأة سياحية وإنذار 10 أخرى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة يرافقه محمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة وفيكتور عزت رئيس قسم المتابعة ومحمد محروس ومينا سعد مأمورى الضبط القضائي بالإدارة، حملة مكبرة علي منشآت حى منتزه أول، وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة وعدم التهاون مع أى مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالف.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 منشآت حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلي الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة 21 منشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وقد تم إستدعاء مسئول المنشأة للحضور الي الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.

وتم ضبط منشأة تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور إلى الإدارة لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة ، 13 منشأة ليس لها شهادة صحيه وتم تحرير محضر بالمخالفة من قبل مديرية التموين , منشأة تبين عدم الإعلان عن الأسعار وتم حرير محضر بالمخالفة من قبل مديرية التموين، 10 منشآت تلقت إنذارات بالغلق من حي منتزه أول لإدارة نشاط بدون ترخيص.

يذكر أن الحملة تمت بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة الإسكندرية برئاسة أحمد عبد المجيد، إدارة التدخل السريع ممثلة فى مازن براجه، إدارة الرخص بحي منتزه اول ممثلة فى عمرو رجب ، مديرية التموين ممثلة فى محمد عبد الستار.