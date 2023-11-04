شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

غطت شبورة مائية كثيفة الطرق الرئيسية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وحجبت الرؤية في عدد من الطرق، واضطر السائقون للسير بسرعة لا تتجاوز الـ40 كيلو، تجنبا من وقوع حوادث، كما يسود طقس مائل للحرارة على محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف في أول النهار، مائل للبرودة في أخره، وسجلت محافظة كفر الشيخ، العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية، والطرق السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، كما تتوفر فرص هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة قد تكون رعدية على بعض المناطق، أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط، فيكون من خفيف لمعتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف.

وحذرت إدارة مرور كفر الشيخ، السائقبين، من السرعة، حفاظا على سلامتهم،" نظراً للشبورة الكثيفة التي تحجب الرؤية على عدد من الطرق، وخاصة الطريق الدولي الساحلي، وروافده الـ4، وطريق دسوق كفر الشيخ، وطريق كفر الشيخ طنطا القاهرة، وغيرهم من الطرق.