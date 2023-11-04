سليمان عبادة موهبة صوت ملائكى فى الابتهال الدينى وقراءة القرآن.. فيديو وصور

بصوت ملائكى عزب، وصوت يضاهى عمالقة الابتهال الدينى والقرآن الكريم يدخل القلب عندنا تسمعه لأول مرة إنه الموهبة "سليمان محمود محمد عبادة"، والمقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذى حفظ القرآن الكريم منذ الصغر.

ويقول سليمان محمود محمد عباده وشهرته إسلام عباده والمقيم بالمنطقة الثامنة والعشرون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، منذ الصغر وأنا أعشق قراءة الكريم والابتهالات الدينية وبالتحديد فى سن العاشرة من العمر، ويرجع ذلك لأننا حفظت القرآن الكريم فى سن التاسعة من العمر على يد محفظى الشيخ ياسين حربى رحمة الله عليه، بمكتب تحفيظ قرآن كريم بقريتى.

ويضيف سليمان عباده، حصلت على مؤهل الثانوى الصناعى وعملت بإحدى المصانع لكن اهتمامى الأكبر بالابتهال وقراءة القرآن الكريم فى الحفلات والمناسبات الدينية.

ويشير عباده، أنه تعلم حفظ القرآن الكريم بتلاوة حفص عن عاصم، لأننى كنت دائما أعتمد على سماع أصوات المشايخ العظماء أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمود على البنا، الشيخ أبو العينين شعيشع، وفى الابتهالات الشيخ نصر الدين طوبار، الشيخ محمد عمران، الشيخ النقشبندى، حتى تعلمت منهم جميعا القراءة وفن الابتهال والأداء.

وتابع سليمان عباده، أنه كان يعيش بقريته الريفية والتى ولد فيها، حيث أكد كنت أذهب يوميا إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم حتى أتممت حفظه، وظللت طوال حياتى محب لأهل القرآن وأهل الابتهالات لأنها عشقى منذ الصغر.

ويضيف سليمان عباده، أملى أن أصبح مبهتل كبير مثل المبتهلين الكبار المشاهير، مشيرا إلى لديه أمل كبير فى ذلك نظرا لحب الابتهال الدينى وعشقى له.

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