وبحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند ضرورة التحرك الدبلوماسي العاجل للدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وسلمها، ويجنبها اتساع دائرة العنف، ومزيدا من الأزمات، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق أولوية تكثيف الجهود للعمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم..بجانب ضمان سرعة إيصال المساعدات الإغاثية إليهم وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.