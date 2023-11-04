رئيس حكومة لبنان لنظيره الهولندى: نطالب بوقف العدوان على غزة

إيمان حنا

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وبحث معه في الوضع في لبنان وغزة والمساعي الجارية لاحلال السلام. وفق "لبنان24".

وكرر رئيس الحكومة المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، لأن استمرار التدهور على ما هو عليه يهدد بتمدد الحرب الى المنطقة ككل.

ونشر رئيس وزراء هولندا تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها: "تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي بشأن الوضع المقلق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والذي يؤثر أيضاً على لبنان. ويجب منع المزيد من التصعيد في المنطقة. والموضوع المهم الآخر الذي ناقشناه هو الآفاق طويلة المدى. وتدعو هولندا إلى إقامة دولة آمنة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل الآمنة".