وأعلنت جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها ستبدأ من الأسبوع المقبلة بـ"مرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد".

وقالت في بيانها: "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحشد الشعبي الذي يضم عشرات الفصائل المسلحة في العراق، الخميس، حالة التأهب.

وصدر عن رئيس أركان الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، بيان يدعو فيه وحداته لرفع حالة التأهب إلى القصوى استعدادا "للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة".

وذكر البيان الصادر عقب اجتماع ضم قيادات فصائل الحشد الشعبي، في بغداد، أنه تمت الإشادة بالنتائج التي "حققتها ملحمة طوفان الأقصى (...)"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر وكانت شرارة حرب بين الطرفين.

وجدد البيان الإدانة والاستنكار "لجرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة والوضع المأساوي هناك جراء ممارسات الاحتلال".

ووجه رئيس أركان الحشد الشعبي، خلال الاجتماع برفع حالة الإنذار القصوى "استعدادا للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة، والتأكيد على الجهوزية العالية لجميع مقاتلينا (...)، وإعلان دخول كافة قوات الحشد الشعبي في حالة الإنذار بدءا من الخميس".