حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالمدينة وقري المركز، حيث نفذت الحملة إزالات لمختلف صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير.

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، أن التعديات كانت عبارة عن قواعد مسلحة بداخل أسوار وتم إزالة الأسوار والقواعد قبل الشروع في المخالفة في المهد، وأسوار بإرتفاع 5 أمتار وأعمده خرسانيه و3 غرف بداخلها، وتمت إزالتها بالكامل حتى سطح الأرض.

وصرح مراد مسعود، أن العمل علي إزالة التعديات داخل الحيز العمراني، يتم جنباً إلى جنب مع الحملة المكبرة، حيث تم إزالة سقف مخالف داخل الحيز العمراني بنطاق حي غرب علي مساحة 165 متر.

وأضاف أنه في ضوء توجيهات محافظ الفيوم سيتم حظر خروج أي معدات (خلاطات) أو مواد بناء تخص التعديات والأعمال المخالفة لقانون البناء، كما شدد رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.