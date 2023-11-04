حملة مكبرة على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملة مكبرة على عدد من محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة، لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة.

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، والتصدي لأي محاولات لاحكتار الموارد البترولية أو استغلال المواطنين.

وأكدت "مسعود" على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

وفي الإطار ذاته؛ تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حملاتها على مدار اليوم، للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

جاءت الحملة بحضور المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.